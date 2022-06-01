أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 3ر21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مدعومة بالطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية، بيد أنها عانت من عجز تجاري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 52ر61 مليار دولار مقابل 73ر50 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشهر الماضي سجل أعلى حصيلة للصادرات خلال أي شهر من أشهر أيار/مايو الماضية منذ بدء جمع هذه البيانات في عام .1956

كما أظهرت البيانات أن الواردات قفزت بنسبة 32% سنويا إلى 22ر63 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية مما أدى إلى عجز تجاري قدره 71ر1 مليار دولار.