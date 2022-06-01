ذكرت صحيفة (دايلي ستار) الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ أن الدولي المصري محمد صلاح قد يغادر فريقه ليفربول كوكيل حر عقب انتهاء عقده في 2023، إلى أحد منافسي ناديه في الدوري الإنجليزي إذا لم يتم تلبيه مطالبه.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أودرته على موقعها الإلكتروني - أن اتفاق صلاح الحالي مع الريدز ينتهي في الموسم المقبل ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع رؤساء أنفيلد بعد شهور من المفاوضات لكن المصري أعلن أنه لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف بعد أن ألزم نفسه لفريق يورجن كلوب في موسم 2022/23.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن صلاح إذا لم يتلق عرضًا محسنًا بشكل ملحوظ، فسوف يبتعد عن ميرسيسايد كوكيل مجاني العام المقبل وسيفضل البقاء في الدوري الإنجليزي، ما يمثل ضربة لعمالقة أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ، وسيضع منافسي ليفربول المحليين في حالة تأهب قصوى.

وأشارت إلى أن هناك عددا محدودا من الأندية التي ستكون قادرة على تحمل مطالب صلاح المادية حيث يقال حاليًا إنه يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا - وهو رقم يريد مضاعفته تقريبًا ليعكس مكانته كواحد من أفضل لاعبي الدوري.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيكون بالطبع في السباق إذا كان اللاعب المصري الدولي جاهزًا للمنافسة، في حين أن تشيلسي ومانشستر يونايتد سيبدو أنهما الخياران الوحيدان المتاحان .

وتابعت أن صلاح ، الذي قال في وقت سابق من هذا العام إنه لا يطلب "أشياء مجنونة"، لا يزال منفتحا لإعادة التوقيع مع ليفربول، لكنه يبحث فقط عن التمديد لمدة عامين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة للمصري قولها إنه يعتقد أنه سعيد في ليفربول، لكن لم يُعرض عليه سوى ما يصل إلى 15 في المائة زيادة في الراتب، وهذا يجعله بعيدا عن أمثال كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين، الذي يحصل كل منهما على حوالي 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

واختتمت أن صلاح يتطلع إلى أن يصبح سادس أفضل لاعب مدفوع الأجر على هذا الكوكب فيما يتصدر ثلاثي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار، المراكز الثلاثة الأوائل في القائمة.