تسلمت ألبانيا اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلفا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ ألبانيا.

وبهذه المناسبة التقت مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة ليندا توماس جرينفيلد برئيس الوزراء الألباني إيدي راما لتهنئته بتولي ألبانيا رئاسة مجلس الأمن.

وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر "يسعدني لقاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما هذا الصباح. لقد هنأته على أول رئاسة تاريخية لألبانيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو. وعبرت عن تعازيّ في وفاة الرئيس الأسبق بوجار نيشاني".