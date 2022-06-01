عينت شركة السلع الاستهلاكية البريطانية الكبرى متعددة الجنسيات "يونيليفر" رجل الأعمال الأمريكي الملياردير نيلسون بيلتز كمدير غير تنفيذي.

كما عينته يونيليفر كعضو في لجنتها للتعويضات. ومن المتوقع أن يتولى مهامه الجديدة في 20 تموز/يوليو القادم.

ومعروف أن نيلسون بيلتز هو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تريان فاند مانجمنت" لإدارة الاستثمارات.

وتؤكد تريان أنها تدير صناديق تسيطر على نحو 4ر37 مليون سهم عادي في يونيليفر، تشكل نحو 5ر1% من حقوق مساهمي الشركة.

وصرح نيلز أندرسن، رئيس يونيليفر، بأن الشركة أجرت مشاورات مكثفة وبناءة مع نيلسون وفريق تريان، وترى أن خبرة نيلسون في صناعة السلع الاستهلاكية حول العالم ستمثل إضافة للشركة.