أعرب الفنان حمادة هلال، عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية "روح الروح" وتجاوزها المليون مشاهدة على موقع (يوتيوب) بعد 7 أيام من طرحها.

واحتفل حمادة هلال بالتفاعل الذي تحظى به الأغنية، وكتب عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله.. روح الروح الأكثر رواجًا بين المستمعين على يوتيوب".

وحظيت أغنية "روح الروح"، التي طرحها حمادة هلال على قناته الرسمية على يوتيوب الأسبوع الماضي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونًا و38 ألفًا 660 بعد أيام من طرحها.

كان حمادة هلال طرح أغنيته الجديدة، يوم الأربعاء الماضي، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".