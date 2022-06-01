صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في البيت الأبيض بأن كثيرًا من أعمال العنف الناتجة عن إطلاق النار الجماعي "يمكن منعها".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن نيوزيلندا تحركت بسرعة لتغيير قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية بعد حادثة إطلاق نار جماعي عام 2019.

وقال بايدن: "لقد شهدت حوادث إطلاق نار جماعية أكثر من أي رئيس في التاريخ الأمريكي، على ما أعتقد، للأسف ويمكن الوقاية من الكثير منها".

جدير بالذكر أن 19 طفلاً ومعلمتين لقوا مصرعهم، الأسبوع الماضي، في حادث إطلاق نار استهدف مدرسة في مدينة أوفالدي في تكساس.