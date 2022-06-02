أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب حاسة الشم

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية، أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر.



وتشير مجلة Communications Medicine، إلى أن 29 متطوعا شاركوا في هذه الدراسة، كان بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم parosmia، قدم لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة. وكانت النتيجة، أن الذين يعانون من اختلال حاسة الشم، تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هــــذه الروائح في البصل والثـــوم والدجـــاج والفلفل الأخــــضر.



وتقول د.جين باركر المشاركة في هذه الدراسة «اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في «الرأس»، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة».



وتؤكد د. جين أن هذه الدراسة، قد تكتشف مستقبلا طريقة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اختلال حاسة الشم.



المصدر صحيفة «إزفيستيا»