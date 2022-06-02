ما أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة.. وهل يختلف بالنسبة للرجال والنساء؟

توفر دراسة جديدة نشرت في مجلة Frontiers in Physiology، بعض الوضوح حول الوقت المناسب لممارسة الرياضة في اليوم. وتشير الدراسة إلى أن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة يختلف بين الجنسين. ووجدت أن النساء يحرقن المزيد من دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح.



وقال الباحثون إن الدراسة تغطي أرضية جديدة لأن الأبحاث السابقة ركزت بشكل أساسي على الرجال. وأشاروا إلى أن الاختلافات في الهرمونات، في الساعات البيولوجية ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين، يمكن أن تلعب جميعها دورا.



وجندت الدراسة 30 رجلا و26 امرأة - جميعهم نشيطون وبصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و55 عاما - وراقبتهم على مدار 12 أسبوعا. واختبر الباحثون ضغط الدم ودهون الجسم لدى الجميع على مدار الدراسة، بالإضافة إلى مرونتهم وقوتهم الهوائية في البداية والنهاية.



وحسّن جميع الذين شاركوا في الدراسة صحتهم وأداءهم بشكل عام خلال التجربة التي استمرت نحو 12 أسبوعا، بغض النظر عن وقت ممارسة الرياضة. وقال د.بول أرسريو: «الوقت المثالي من اليوم لممارسة الرياضة يختلف بالنسبة للنساء والرجال». وبناء على النتائج، يجب على النساء المهتمات بتقليل الدهون حول منطقة الخصر وخفض ضغط الدم أن يهدفن إلى ممارسة الرياضة في الصباح، كما قال الدكتور أرسريو. ومع ذلك، قال إن النساء اللواتي يحاولن تحسين قوة العضلات في الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى مزاجهن العام وتناول الطعام، يجب أن يمارســـن التمارين المسائيــة.



وكان الرجال في التجربة أقل حساسية للوقت من اليوم الذين يمارسون فيه التمارين، ما يحسن قوتهم في الصباح والمساء. ولكن تبين أن التمارين المسائية «مثالية للرجال المهتمين بتحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي، فضلا عن الرفاهية العاطفية».



ويؤدي تحسين صحة التمثيل الغذائي إلى بناء حاجز ضد حالات مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية. وليس من الواضح بالضبط سبب اختلاف استجابات الرجال والنساء لتوقيت التمرين، وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة المزيد.



المصدر «إكسبريس»