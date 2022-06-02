بشرى شعبان



أطلقت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام 2022 في نسختها السادسة عشرة، متضمنة 7 مسابقات مختلفة في مجالات العمل الاجتماعي، التصوير الفوتوغرافي، والقصة القصيرة، والشعر الشعبي والفصيح، والفنون التشكيلية، العمل التطوعي، بالإضافة إلى المسابقتين الجديدين وسام البغلي للابن البار وفنون الكاريكاتير فضلا عن المسابقة الرئيسية.



وأكد رئيس المبرة إبراهيم البغلي، أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الجائزة سيكون في شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير الشؤون، لافتا إلى أن هناك فريقا تحكيميا سيقوم بمهام التحكيم وتقييم المشاركات تمهيدا للإعلان عن الأسماء الفائزة في كل المسابقات.



وشدد البغلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول على أهمية تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن وبر الوطن بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن هذه الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، تحملا لمسؤوليتهم الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة، ولمسنا حرص وتفاعل كل أفراد المجتمع على المشاركة، ما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن، لذا أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كل الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.



من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، عن سعادته بشأن الدور الإنساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين، مؤكدا انتشارها بين أطياف المجتمع الكويتي وزيادة الإقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة.



وأشار حسن إلى انه سيتم تكريم عدد من أبناء الكويت البررة جريا على عادة الجائزة منذ انطلاقها في سنة 2007 وعلى مدى 16 سنة، مؤكدا أن اللجنة العليا وبناء على توجهات مجلس إدارة المبرة تم استحداث مسابقتين في هذا العام تتمثل قي جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي وجائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وجمعية الكاريكاتير الكويتية.



شروط المسابقة



اشترطت المسابقة، ألا تقل سن المشترك عن 18 عاما وأن يكون الشخص متلقي الرعاية على قيد الحياة، وأن يلتزم المشترك بتعبئة جميع البيانات الواردة في استمارة المشاركة، وأن يلتزم المشترك بتقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل اللجنة العليا.



جوائز الفائزين



أكدت المبرة أنه سيتم اختيار 7 فائزين على أن يمنح الفائزان بالمركز الأول 1500 دينارا، والمركز الثاني 1000 دينار، بينما الفائزون من المركز الثالث حتى المركز السابع جائزة مالية تبلغ قيمتها 500 دينار، بالإضافة إلى المجسم الذهبي لجائزة البغلي للابن البار.



مشاركة المجتمع المدني



شارك في المؤتمر الصحافي، علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومنصور السلامين رئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار، ود.ناصر العجمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وعبدالرسول سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ود.سعاد الحمر رئيس الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي، والزميل محمد ثلاب رئيس مجلس إدارة جمعية الكاريكاتير الكويتية، وعبدالله الفيلكاوي ممثل رابطة الأدباء الكويتيين، وباسمة العنزي عضو فريق تحكيم وتقييم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، وأعضاء فرق تحكيم وتقييم مسابقات البغلي للابن البار المختلفة.