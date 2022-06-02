استقبل مكتب الشهيد الإعلامي الياباني تاكا ياما كيودو من جمهورية اليابان الصديقة الذي يقوم زيارة للبلاد، وذلك برفقة وفد من الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام وبحضور طارق ادريس وفارس العبد الجليل العياضي من أسر الشهداء.



وقام مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان وعدد من مسؤولي المكتب بالترحيب بالضيوف وإطلاعهم على الدور الفعال الذي يقوم به المكتب تخليدا لذكرى شهداء الكويت الأبرار وما يقدمه المكتب من رعايات لأسر الشهداء.



وقال العوفان: نحن لا ننسى المواقف النبيلة للدول الشقيقة والصديقة تجاه دولتنا الحبيبة إبان الغزو العراقي الغاشم ودورهم في تحرير الكويت ومساندتهم لها بالمحافل الدولية، وخص بالذكر جمهورية اليابان لمساندتها الكويت.



ثم قام المدير العام برفقة الوفد بجولة في متحف الشهيد بمكتب الشهيد للاطلاع على نماذج من المشاهد البطولية التي قام بها شهداء الكويت والشعب الكويتي اثناء الاحتلال، كما جرى عرض أفلام وثائقية مترجمة باللغة الإنجليزية من إنتاج مكتب الشهيد بعنوان «تخليد ورعاية، من ريحة أبوي».



من جهته، أشاد الإعلامي الياباني تاكا ياما بالدور البطولي الذي قام به شهداء الكويت وكل من وقف بجانب الكويت إلى أن تحققت عودة الشرعية، مؤكدا أن ما يقوم به مكتب الشهيد من عمل جبار يستحق الشكر والثناء.



من جهته، تحدث طارق إدريس عن قصة الشهيد خالد إدريس البطولية إبان الغزو العراقي ووقفته مع زملائه والتصدي لهذا العدوان حبا للكويت، مبينا فخرهم واعتزازهم بهذه البطولة، بينما تطرق فارس العبد الجليل عن دور والده الشهيد فائق العبد الجليل وما بذله من رفع الروح الوطنية بالقلم والكتابة لما لها من أثر معنوي على الشعب الكويت خلال تلك الفترة.



وفي الختام جرى تكريم الإعلامي الياباني والوفد المرافق والتقاط صور تذكارية.