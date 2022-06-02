تعزيزاً لالتزامه بالامتثال للمعايير والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية، نظم المركز المالي الكويتي (المركز) برنامجا تدريبيا لفريق إدارة الثروات وتطوير الأعمال بأكمله لتحديث معلوماتهم حول بروتوكولات «اعرف عميلك».

وقد ركز البرنامج التدريبي على أهمية إجراء الفحص النافي للجهالة المطلوب للعملاء، وأفضل ممارسات إدارة المخاطر التي تتناغم مع المتطلبات التنظيمية في مجال مكافحة غسيل الأموال.



وأدار البرنامج التدريبي شيري أومن، المدير بشركة «بروتيفيتي»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأعمال والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والحوكمة والضوابط الداخلية والامتثال والتدريب.

وقد سلط أومن الضوء على الغرض الرئيسي من الأنشطة اليومية المندرجة ضمن برنامج «اعرف عميلك».

كما ناقش الطرق العملية للتعامل مع العملاء من أجل جمع المعلومات والوثائق بسلاسة وانسيابية، وتطرق لأفضل الأساليب لمراجعة معلومات «اعرف عميلك» والتحقق منها.

وبهذه المناسبة، صرح عبداللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» قائلا: يحرص «المركز» على الالتزام بممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات التنظيمية والأخلاقية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة «المركز» كإحدى المؤسسات المالية الموثوقة في المنطقة.

ونحن حريصون دوما على تزويد فرق عملنا بالمعرفة التي تساعدهم على تطبيق المعايير المحلية والعالمية وإدارة شؤون غسيل الأموال وغيرها من المخاطر بكفاءة وفاعلية.

ويجسد البرنامج التدريبي التزام فريق إدارة الثروات في «المركز» بتنمية ثروات العملاء عبر أفضل ممارسات الامتثال وأعلى مستويات الحماية.

وضمن برامجه التدريبية ومبادراته المتواصلة التي تهدف إلى تطوير كفاءة فرق عمله، نظم «المركز» مؤخرا دورة تدريبية لقيادات الإدارة التنفيذية، بعنوان «التسويق الاستراتيجي للخدمات المتخصصة»، قدمها خبير العلامات التجارية والتسويق الشهير فيرغوس والاس، والتي استعرضت طرق الاستفادة من مكانة العلامة التجارية «للمركز» نحو التطوير المستمر لاستراتيجية العمل لتثمر عن نتائج إيجابية لدى العملاء وأصحاب المصلحة، وتقود «المركز» نحو مزيد من النمو والتوسع.