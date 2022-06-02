استكمالاً لاستراتيجية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، اختتم بنك بوبيان دورة تدريبية لمجموعة من موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS وتكريمهم، وذلك من خلال برنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.



وتم خلال اختتام الدورة تكريم موظفي KFAS المشاركين في الدورة التدريبية بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد وفريق إدارة التطوير المستمر في البنك إلى جانب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل ونائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة د.صالح العقيلي ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم عبدالله ابو قماشة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان «نختتم اليوم واحدة من سلسلة الدورات التدريبية ضمن برنامج Lean Management Program والتي يحرص من خلالها بنك بوبيان على تأكيد أهمية مفهوم دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات واختصار الدورة المستندية».



وأعرب الحسينان عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تعد واحدة من أهم المؤسسات العلمية الهادفة إلى تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أهمية دور المؤسسة مع مؤسسات محلية ودولية لرفع وصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة في مجالات عدة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال دعم قدرات البحث والتطوير.



وأوضح الحسينان أن بنك بوبيان مستمر في استكمال استراتيجية الشراكات والتعاون مع جهات ومؤسسات كويتية مؤثرة في سوق العمل مثل KFAS، والتي من خلالها يسعى إلى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الإبداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة.



وأشار الحسينان الى ان الدورة التدريبية كانت أقيمت تحت إشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان واستمرت ثلاثة أيام شهدت مشاركة 25 موظفا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم خلالها تناول افضل أساليب التطوير ورفع مستوى الأداء من خلال تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات والتركيز على تطويرها.



وتعتبر منهجية Lean احدى المنهجيات العالمية التي تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.