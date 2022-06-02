أعلنت هواوي مؤخرا عن إطلاق ساعة WATCH KIDS 4 Pro الجديدة، التي تتميز بتصميمها الملائم للأطفال والعديد من الميزات المدروسة التي تجعلها ممتعة وتعليمية وتساعد في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء استكشاف العالم من حولهم.



وتأتي الساعة مع خدمات تحديد المواقع على الشبكة المطورة ذاتيا من هواوي والتي تحصل بذكاء على الدقة المثلى لتحديد الموقع. أيضا، تدعم الساعة WATCH KIDS 4 Pro مكالمات الفيديو عالية الدقة باستخدام الكاميرا الأمامية المدمجة بدقة 5 ميجابكسل.



وتتيح الساعة مكالمات فيديو أو صوتية عالية الدقة مع جهات الاتصال التي تمتلك أجهزة هواوي، مثل الهواتف وأجهزة التلفاز والأجهزة اللوحية. إضافة وضع التدريب على السباحة وتحدي النشاط لمدة دقيقة واحدة مثل نط الحبل ونط الحبل الحر وتمارين الجلوس لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل أفضل وبشكل متكرر لجعل الساعة أكثر فائدة للأطفال لتطوير مهاراتهم الاجتماعية.



وستتوافر ساعة WATCH KIDS 4 Pro الذكية باللونين الأزرق والوردي في الكويت بسعر 49.9 دينارا على موقع الويب الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المحددين.