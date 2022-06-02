«كوستا برافا» هو الفيلم الذي تؤدي بطولته الفنانة نادين لبكي وتشارك به في مهرجان «أيام القاهرة السينمائي» قبل عرضه في دور العرض، وهو ما جعلها موجودة في مصر خلال الفترة الحالية، لتكشف عن تفاصيل تصوير الفيلم الذي حصل على أكثر من جائزة دولية خلال الفترة الماضية، وقالت نادين حسب موقع «نواعم»: تطلب مني الدور التفكير من وجهة نظر مخرجة وأم وأخت وزوجة وناشطة، وكيفية تعاملها مع تحطم حلمها في حياة مثالية بالجبال نتيجة قرار بناء مكب نفايات بجوار منزلها، حتى يظهر أداء الشخصية بصورة طبيعية ومقنعة.



الفيلم للمخرجة منيه عقل، وتدور أحداثه حول زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية في منزل بالجبل، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما، ما أدى إلى جلب القمامة والفساد التي كانا يأملان تركه وراءهما.



وكان الفيلم قد نال في مهرجان الجونة السينمائي جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما «فيبرسي» لأفضل عمل أول، وجائزة نجمة الجونة الخضراء، وسبق له الترشح لجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ورشحه لبنان للمنافسة في الأوسكار 2022.