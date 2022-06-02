في إطار حرصها على تلبية رغبات المحسنين، أطلقت جمعية النجاة الخيرية مشروعها الشهري 7 سنابل، والذي خصصته هذا الشهر للمشاريع الوقفية المتنوعة.



وأوضح مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء، أن تبرعات المشروع ستوجه إلى 7 وقفيات هي: الآبار، المساجد، الأيتام، إبصار، الاستدامة، ورتل، أبشروا بالخير.



وأكد أن تنمية الأوقاف تعد هدفا أساسيا للنجاة الخيرية وذلك حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمستفيدين بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المشاريع الوقفية تعد من الصدقات الجارية، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال النبي ﷺ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها».



وبين الشقراء أن مشروع 7 سنابل هو مشروع شهري تطلقه النجاة الخيرية ويتم من خلاله المساهمة في حزمة من المشاريع بتبرع واحد.



ويمكن التبرع عبر الرابط: https://donate.alnajat.org.kw/13949TW2، أو عبر حساباتها على مواقع التواصل: @alnajatorg، أوالاتصال على: 1800082.