أعلن البنك الأهلي المتحد عن دعمه ورعايته لفعاليات المعرض الوظيفي الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في جامعة الكويت ابتداء من تاريخ 29 مايو الماضي حتى 2 يونيو الجاري، وذلك تعزيزا لدور البنك الريادي في توفير فرص العمل والتدريب للكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، إيمانا من البنك بأن الاستثمار في دعم الخريجين الكويتيين يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.



وتعليقا على هذه المشاركة، قالت رئيسة اكتساب المهارات بإدارة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المتحد فاطمة الجاسم: في إطار إستراتيجية البنك الأهلي المتحد للاستثمار في الموارد البشرية من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، نحرص دائما على استقطاب أفضل الكوادر لضمهم إلى أسرة البنك وإعدادهم ليصبحوا خبراء مستقبليين يمكنهم الإسهام في تطوير النظام المصرفي في الكويت.



مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد له دور ريادي معروف في تخريج أفضل الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير مناخ العمل المناسب لهم حتى تولوا مع الوقت مناصب قيادية في البنك، ومنهم أيضا من تولوا مناصب قيادية في جهات عديدة.



وأضافت الجاسم: إن المعرض الوظيفي الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في جامعة الكويت كان فرصة طيبة للالتقاء بالشباب الطلبة والخريجين المميزين والطموحين الراغبين في الانضمام إلى البنك الأهلي المتحد، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية عن طريق تعريفهم بطبيعة العمل في البنك والرد على استفساراتهم.



وأشارت الجاسم إلى نجاح جامعة الكويت بتقديم عناصر مميزة من الخريجين نتيجة حرصها على المستوى الأكاديمي الذي عرفت به ما يمثل إضافة حقيقية لنجاح برنامج البنك في استقطاب أفضل العناصر الوطنية، متوجهة بالشكر إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت على جهودهم في تنظيم هذا المعرض.



وأكدت الجاسم أن الأهلي المتحد خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 80 عاما، وضع موظفيه كركيزة من ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده البنك.