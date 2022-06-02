انطلاقا من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة» في برج التجارية في قلب العاصمة.



وتكللت الحملة التي تم تنظيمها أمس بالنجاح الباهر بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة التجارية العقارية، إضافة الى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار البرج وتبرعاتهم التي أسهمت في دعم احتياجات بنك الدم المركزي.



وصرح فريق إدارة التسويق والاتصال في الشركة، بأن هذه الحملة يتم تنظيمها بشكل مستمر في مختلف العقارات التابعة للشركة التجارية العقارية تحت منطلق تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز مبادئ التواصل والتراحم في المجتمع وتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم لما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى، كما أن الحملة تمت بمساهمة من فندق سيمفوني ستايل الكويت الذي رعى الحملة بتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة للمشاركين والمتطوعين والمتبرعين.



وتقدمت الشركة التجارية العقارية بالشكر لجميع موظفيها القائمين على الحملة والمستأجرين والزوار على مشاركتهم الفعالة بالحملة والمساهمة في انجاحها.