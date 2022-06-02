يحيى حميدان



دخل اللاعب عبدالعزيز البسام تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الصالات خلال الأيام الماضية، وذلك قبل خوض غمار بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في الكويت ابتداء من بعد غد السبت وتستمر حتى 13 يونيو الجاري بمشاركة 8 منتخبات.



وغاب البسام عن المشاركة مع «الأزرق» في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت أول من امس، وذلك لظروف خاصة.

ومن المقرر أن يعلن مدرب منتخبنا، البرازيلي ريكادرو سوبرال «كاكاو»، القائمة النهائية المشاركة في البطولة اليوم، قبل الدخول الى احد الفنادق.



من جهته، قال مدير منتخباتنا الوطنية لكرة الصالات حسين حبيب إن «الأزرق» مقبل على تحديات كبيرة في البطولة نظرا لوجوده الى جانب منتخبات مميزة في المجموعة الأولى.

وأكد أن منتخبنا سيخوض غمار بطولة غرب آسيا بمعنويات عالية، لاسيما بعد تحقيقه ذهبية دورة الألعاب الخليجية الأسبوع الماضي.



وتمنى حبيب من الجماهير مساندة «أزرق الصالات» في هذا الاستحقاق المهم، مؤكدا أن دعمهم الدائم للاعبين هو المحفز لتحقيق الانجازات، وبداية الانطلاقة ستكون بعد غد أمام العراق في صالة نادي النصر.

هذا، وقد جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين والسعودية والعراق، فيما حلت منتخبات عمان ولبنان والبحرين والإمارات في المجموعة الثانية.