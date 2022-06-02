هادي العنزي



بدأ الجهاز الإداري للكرة بنادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع أعضاء الجهاز الإداري والفني المشرف على السماوي، وقد تم تجديد التعاقد مع المهاجم الإيفواري جمعة سعيد رسميا، فيما سيتم التعاقد مع المدافعين البرازيلي أليكس ليما، والغامبي سانغ بير خلال الأيام المقبلة.



ويتوقع مغادرة المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو قائمة السالمية لأسباب فنية، ويأمل الجهاز الإداري إعارته خلال الموسم المقبل، دونما تحمل تكلفة مادية إضافية، حيث لا يزال البرازيلي يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل مع النادي.



وفيما يتعلق بالمهاجم حسين الموسوي فإنه أصبح رسميا خارج قائمة السماوي للموسم المقبل، بعدما انتهت إعارته من النادي العربي، ويسعى السالمية إلى التعاقد مع محترف خامس خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن يكون في مركز المهاجم، شريطة أن يكون متميزا، وقادرا على تشكيل إضافة مهمة للفريق.

من جانبه، ذكر المدرب المساعد للفريق الأول بداح الهاجري أن هناك رؤية مشتركة للجهازين الفني والإداري لتطوير السماوي، بما يضمن المنافسة على جميع المسابقات خلال الموسم الكروي المقبل، مضيفا أننا نجتهد بعمل يومي لأجل وضع السالمية في المكانة التي يستحقها، وتعيده إلى منصات التتويج، والفوز بالمراكز الأولى.

وأشار الهاجري إلى أن الجهاز الإداري يسعى لاستقطاب عدد من المواهب المحلية المتميزة، وذلك رغم قلة وصعوبة الخيارات المتاحة، في ظل ارتباط أغلب اللاعبين بعقود محلية مع أنديتهم.