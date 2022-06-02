قال الصحافي والاعلامي حسين رحم، إن الإعلام العربي يحتاج إلى وقفة من خلال التطوير والتدريب لتكون القنوات العربية قادرة على مواجهة الغزو الفكري.



وأشار إلى أنه يعمل على وضع برنامج زمني لتطوير الإعلام العربي والعراقي، ليكون قادرا على توصيل المعلومة وبث روح الطمأنينة للشعب العراقي بدلا مما يواجهه من أفكار متطرفة توجهها قنوات إقليمية بعينها، وكذلك لتصحيح الصورة لدى العالم كله بأهمية الاستقرار.



ونوه بأن الإعلام العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص يواجه هجمة شرسة، تسعى لبث أفكار متطرفة هدفها القضاء على العادات والتقاليد المعروف بها الشعب العربي، بهدف زعزعة استقرار الدول العربية.