شهدت العملات الرقمية انتشاراً ملحوظاً في الفترات الأخيرة، وتغيرت خلالها آراء الكثيرين، وخصوصاً في الوطن العربي، وذلك بعد أن امتدت نشاطاتها إلى دول العرب واتخذت بعض منصات العملات الرقمية مقراً لها في عدة دولٍ عربيةٍ ليصبح بمتناول أي شخصٍ شراؤها وبيعها بخطواتٍ بسيطةٍ. قد لا يناسب الاستثمار في العملات المشفرة الجميع، باعتباره لازال استثماراً مضارباً وسوقاً يمتلئ بالتقلبات التي لا يحتمل عواقبها فئة كبيرة من المستثمرين، ولكن رغم ذلك يرى بعض المستثمرين في الأسواق طويلة الأجل أنها فرصةٌ لركوب الموجة والاستثمار في بعض العملات الرقمية التي يتوقعون صعودها على المدى الطويل، ويرون أن المجازفة بهذا الاستثمار طويل الأجل يستحق المخاطرة.

مع ذلك، فإن هذه المخاطرة يجب أن تكون في ظروفٍ معقولةٍ وتبنى بها المخاطرة على أساس التوقعات المستقبلية فقط التي سيكون الخسارة أو الربح هي نتائج قرارات شخصيةٍ جازف بها المستثمر مدركاً لمخاطرها، وليست على سبيل المثال خسارةً بسبب اختياره لمنصةٍ مجهولة الهوية والتراخيص قامت بسرقة أمواله.

في هذا المقال نذكر بعضاً من المنصات التي تعتبر من أفضل مواقع التداول في العملات الرقمية، على رأسها صاحبة لقب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم "منصة بينانس".

Binance



تم إطلاق منصة بايننس الرقمية في عام 2017 على يد مؤسسها المبرمج الصيني الكندي تشانغبينج تشاو، وقد كان مقر شركة بايننس بالبداية في الصين إلى أن اضطر للانتقال في وقتٍ لاحق خارج الصين بسبب تزايد القيود والعوائق على العملات المشفرة في الصين.

وخلال فترةٍ قياسيةٍ وصغيرةٍ نسبياً على تأسيس المنصة كان قد تم إعلان بينانس في شهر يناير عام 2018 أكبر بورصة عملات مشفرةٍ في العالم من حيث حجم التداول.

من أهم الخصائص التي تتميز بها منصة Binance هي رسومها المنخفضة وتوفيرها لمجموعةٍ كبيرةٍ من العملات المشفرة، بالإضافة إلى أنها تقدم أدوات تداول احترافية ومتقدمة، وأخيراً تعدد طرق الإيداع التي تتيحها المنصة للمساهمين.

أما من جانب العيوب، فهي ليست مناسبةُ للمبتدئين في هذا السوق، إلى جانب نقطةٍ أهم من ذلك وهي أنها لازالت تواجه مشاكل قانونية مع عدة دول.

Coinbase



بدأت شركة Coinbase ممارسة أنشطتها في عام 2012 حين اتخذت مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتزايدت شعبيتها شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت من واحدةً من أشهر منصات تبادل العملات المشفرة، وكان مقرها الرئيسي في.

تضم منصة Coinbase تشكيلةً واسعةً من العملات المشفرة مع تصميمٍ سهل الاستخدام وأدلةٍ تعليمية للمبتدئين. أما بالنسبة للمستثمرين أصحاب الخبرة في سوق العملات المشفرة، فتوفر لهم منصة Coinbase Pro ذات المستوى المتقدم والأنسب لخبراتهم. هذه الميزات وغيرها بالإضافة إلى درجة الأمان الممتازة لديها جعلت منها واحدةً من أكثر منصات تداول العملات الرقمية شعبيةً وضمن أكبر بورصات العملات المشفرة على مستوى العالم.

Huobi



تأسست منصة Huobi عام 2013 في الصين إلى أن أصبحت لديها عدة مكاتب الآن وهي في كوريا الجنوبية، اليابان، الولايات المتحدة، وهونغ كونغ. وكان قد تم إدراج الشركة في هونغ كونغ في أغسطس عام 2018.

بخصوص نشاطها في الصين، فقد أوقفت معاملات سحب البيتكوين بعد قيام الحكومة الصينية بفرض الحظرعلى تعاملات البيتكوين، وأكملت في الصين كمنصة بحثٍ واستشارات Blockchain.

عند اختيارك اتخاذك قرار شراء العملات الرقمية من المنصات السابقة أو غيرها، لا تنسى هذه الأمور:

● هل توفر المنصة ما توده ضمن العملات الرقمية التي تدعمها؟

● رسوم المعاملات

● تحقق من أمان عملية الصرف

● مقدار الوقت المستغرق لتنشيط حسابك

● خيارات الدفع المتاحة

في نهاية هذا المقال، نؤكد على أهمية الحذرعند اتخاذ قرارات الشراء والبيع في سوق العملات الرقمية، حيث أنها تتصف بالتقلبات الحادة التي يمكن ألا تكون عواقبها مناسبةً لك، كما أن تنتبه إضافةً لذلك على مدى أمان الوسيط الذي تود التعامل من خلاله وعدم المجازفة بالتعامل مع أشخاصٍ مجهولين أو أسماء شركات لم تسمع عنها سابقاً.