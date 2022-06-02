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الخريج المبدع سعد الطامي يصل الكويت بعد نيله الماجستير وإلقائه كلمة الخريجين في جامعة جورج واشنطن
الخميس
2022/6/2
المصدر : الأنباء
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ثامر السليم
- الخريج سعد فلاح الطامي: أشكر أهل الكويت الذين غمروني بمشاعرهم
- اليوم نتكلم ..نناقش ونضع الحلول والتفاعل مع المجتمع لتحقيق الأهداف
- والد الخريج د.فلاح الطامي: فرحتي لا توصف وسعد ابن الكويت وشكراً لجميع الحضور على مشاركتنا فرحتنا
- عم الخريج سعود الطامي: سعداء بإنجاز ابن الكويت سعد كأول طالب كويتي يلقي كلمة خريجي جامعة جورج واشنطن
- عم الخريج د.سعود الطامي: الحمد لله تخرج سعد ونيله درجة الماجستير - منظمات دولية من جامعة جورج واشنطن بتقدير امتياز
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