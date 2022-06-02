الحكم بتعويض مقداره 15 مليون دولار لجوني ديب على خلفية تشهير هيرد به

حُكم على ديب بدفع مبلغ مليوني دولار تعويضاً لهيرد أيضاً بتهمة التشهير بها



بعد محاكمة استمرت لعدة أسابيع شغلت الرأي العام العالمي، أعلنت هيئة المحلّفين في النزاع القضائي بين الثنائي المثير للجدل جوني ديب وأمبر هيرد، اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير، عن فوز نجم هوليوود في معركته القضائية، الأربعاء.



وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى قرار فوز جوني ديب وإدانة امبر هيرد بتهمة التشهير ضد زوجها السابق في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها الجمعة واستكملتها اعتباراً من الثلاثاء.



كما حكمت بـ 15 مليون دولار لصالح جوني ديب في قضية التشهير ضد هيرد.



إلى ذلك، ذكرت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب تغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة".



أما أمبر هيرد فكانت حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.

أمبر هيرد تبدي خيبة أمل "تفوق الوصف" إزاء الحكم في قضية التشهير

أبدت الممثلة الأميركية أمبر هيرد الأربعاء خيبة أمل "تفوق الوصف" بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها شهّرت بطليقها النجم جوني ديب من خلال اتهامه بالاعتداء عليها، واصفة الحكم بأنه "نكسة" للنساء.



وقالت هيرد في بيان صدر بعيد تلاوة الحكم في ولاية فيرجينيا الأميركية "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر لأنّ جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق".



وأضافت "أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد".





من جهته، قال جوني ديب معلقاً بان الحكم في قضية التشهير "أعاد الحياة" له.