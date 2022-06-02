تمكّن رجال الشحن الجوي من ضبط كمية كبيرة من المخدرات تمثّلت فيمايقارب 107 آلاف كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة، قادمة من الصين.

وفي التفاصيل أنه وردت إلى مبنى الشحن الجوي 3 طرود قادمة من الصين، إلا أن رجال الجمرك انتابهم الشكّ تجاهها، وبتفتيشها عُثر على مايقارب 107 آلاف كبسولة تقريباً من مادة اللاريكا المخدرة كانت قد تم إخفاؤها داخل الطرود.



هذا، وقد توجّه المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر إلى جميع العاملين في الجمرك الجوي على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر، مؤكداً أنه بفضل الله ثم بفضل جهود رجال الجمارك وتفانيهم في العمل وحرصهم على أمن البلد وحفظ وأبنائه وبناته من تفشي هذه الآفة، تتم هذه الضبطيات.



وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.