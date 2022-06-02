بشرى شعبان

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عبدالعزيز العجمي، عن حصيلة جمع التبرعات من مختلف الوسائل المرخصة حيث تجاوزت الـ53 مليون دينار كويتي هذا العام لشهر رمضان المبارك.

وأكد في تصريح صحافي، أن هذا يدل على ثقة المتبرعين وزيادة الوعي والاتجاه إلى منح التبرعات والصدقات والزكاة لصالح الجهات الخيرية المرخصة الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية على أن يتم إيصال تلك التبرعات لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف العجمي أن الوزارة قامت خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بإزالة العديد من المخالفات كالأكشاك والإعلانات غير المرخصة وإحالة بعض المندسّين على العمل الخيري الكويتي لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وشكر العجمي كافة ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في فرق التفتيش الميدانية على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر والبنّاء لما فيه خير ومصلحة البلاد.