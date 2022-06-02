دينا الضبيب: العيادات تتولى تقديم الخدمات العلاجية عبر خطة ترتكز على أحدث البروتوكولات العالمية

أعلنت وزارة الصحة عن تحديث خطة عمل خدمة عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين، وتضمنت الخطة المحدثة التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتصل الى 11 مركزا موزعة على مختلف المناطق الصحية.

وقالت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، إن الخدمة بالتعاون بين الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين.

وأوضحت د. الضبيب أن قائمة المراكز التي تتوفر فيها الخدمة تشمل مراكز عبدالله عبدالهادي الصحي وعلي ثنيان الغانم وعبدالرحمن عبدالمغني في منطقة العاصمة الصحية، والرابية الصحي في منطقة الفروانية، ومركزي الرميثية الصحي وحولي الغربي في منطقة حولي، والعيون الصحي في منطقة الجهراء، ومركزي الظهر وشرق الأحمدي في منطقة الأحمدي الصحية.

وأفادت د. الضبيب إلى أن الهدف من هذه العيادات التي تتولى تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية لمساعدة المدخنين بمختلف أعمارهم وجنسهم، والذين لديهم الرغبة و "الاستعداد التام للإقلاع عن تعاطي التبغ من خلال الفحص والمتابعة والعلاج عبر خطة علاجية ترتكز على أحدث البروتوكولات العالمية.

وأشارت د. دينا الضبيب إلى أنه يقوم على الاشراف على العيادات نخبة من الأطباء الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لعلاج إدمان (النيكوتين) من قبل جهات معتمدة عالميا، بغية مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

إلى ذلك تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين بهدف التوعية من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، كعامل خطورة من عوامل الإصابة ببعض الأمراض المزمنة غير المعدية.