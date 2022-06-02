توقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ان يكون طقس البلاد حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية بالادارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان الطقس نهار اليوم الخميس حار والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع البلوشي ان يكون طقس الليلة مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية.

وبين ان طقس ليل غد مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر البلوشي ان طقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن طقس ليل السبت يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.