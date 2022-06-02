استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، في مكتبه الإعلامي الياباني هيروياسا تاكاياما رئيس المكتب الاقليمي في القاهرة المسؤول عن الدول العربية في جريدة كيودو نيوز.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول قوة ومتانة العلاقات الكويتية – اليابانية على جميع الأصعدة، حيث أشار الشيخ فيصل الحمود إلى أنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مؤكداً الحرص على دعم وتعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون .

وأكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت تولي اهتماما كبيراً بفئة الشباب باعتبارهم عدة الحاضر وأمل المستقبل وتسعى دائما إلى خلق أجيال شبابية إيجابية قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية، مشدداً على أن توجيهات القيادة السياسية في البلاد تحرص دائماً على ضرورة دعم الشباب واحتضان الطاقات المبدعة، مشيراً إلى إعطاء الشباب الفرصة ليكونوا في مواقع القرار وتحمل المسؤولية يجعلهم بؤرة اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد