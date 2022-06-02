التسجيل للبعثات الخارجية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداء من الأحد 12 يونيو ويستمر حتى الخميس 30 يونيو



آلاء خليفة



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف خطة البعثات الخارجية للوزارة للعام الدراسي (2023/2022).

وسيبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداء من الأحد 12 يونيو ويستمر حتى الخميس 30 يونيو.



من جانبها، أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطقة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان أن التسجيل في خطة بعثات الوزارة سيكون للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي (2021/2020) و( 2021/2022)، مشيرة إلى أن خطة البعثات هذا العام مستمرة إلى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 لإتاحة أكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.



وأوضحت السنان أنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف تم طرح عدة تخصصات في خطة البعثات الخارجية لهذا العام منها التخصصات الطبية، وتخصصات الخدمات الطبية المساندة، والتخصصات التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية والخاصة وذلك تماشيا مع خطة التنمية وتحقيقا لرؤية الكويت 2035 .



وحثت السنان الطلبة المتقدمين للتسجيل في خطط البعثات الخارجية للوزارة على الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها على موقع الوزارة قبل إنهاء إجراءات التسجيل للتأكد من صحة الرغبات المختارة، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب التسجيل في ثماني رغبات كحد أقصى، كما يمكن للطالب الحصول على اختبار الآيلتس بعد القبول في البعثة ولمدة سنة من تاريخ القبول وذلك قبل التحاقه بمقر الدراسة، موضحة استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بالبعثات على ايميلات الوزارة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، داعية الله -عز وجل- التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة في التقديم لبعثات الوزارة للعام الدراسي ( 2023/2022) ).

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطقة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «وجهني» ابتداء من اليوم الخميس الموافق 2022/6/2 استكمالا للمرحلة الأولى التي أطلقتها وزارة التعليم العالي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي ( تويتر والانستغرام) وذلك لتوعية وإرشاد الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية الصادرة من داخل دولة الكويت وخارجها وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم في خطة الابتعاث الخارجي للعام الحالي والتي تأتي تزامنا مع إعلان خطة البعثات الخارجية لهذا العام ، كما دعت الطلبة الراغبين في التسجيل ببعثات الوزارة لهذا العام وأولياء أمورهم إلى زيارة مقر وزارة التعليم العالي في مجمع الأڤنيوز في الفترة من الأحد الموافق 2022/6/5 إلى الخميس الموافق 2022/6/9 للرد على كل استفساراتهم عبر حملة «وجهني» .