هنأ سفير البلاد بروما الشيخ عزام الصباح، الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريللا، بالعيد السادس والستين لإعلان الجمهورية الإيطالية، متمنيا للشعب الايطالي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن السفير عزام المبارك شارك مساء أمس حفل اقامه الرئيس ماتاريللا في قصر (الكويرينالى) الجمهوري بحضور قيادات البرلمان وأعضاء الحكومة وسفراء الدول المعتمدين لدى ايطاليا وكبار المسؤولين.

وقال البيان ان السفير الكويتي قدم الى الرئيس ماتاريللا التهاني بعيد الجمهورية، معربا عن الاعتزاز بعمق الروابط بين البلدين الصديقين كما التقى خلال الحفل بوزير الخارجية لويجي دي مايو الذي نوه من جانبه بتميز العلاقات الايطالية الكويتية والحرص الدائم على توسيع آفاق