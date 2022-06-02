اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الى رئيسة لجنة (وفد) العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د. هانا نيومان.

وتركز الاجتماع على عدد من الملفات منها علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي والملفات المتعلقة بالمرأة والطاقة، إضافة الى ضرورة حشد الدعم والتأييد بين مختلف الأحزاب الأوروبية فيما يتعلق بملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) الذي يدخل حاليا مراحل متقدمة انتهاءا بموافقة البرلمان الأوروبي لاحقا.



وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي.