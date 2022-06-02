أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قرارا يسمح بصيد سمك (الميد) بالمياه الاقليمية الكويتية بدءا من اليوم الخميس، ويستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

ودعت (الزراعة) في بيان صحافي، أصحاب السفن وقوارب الصيد المرخص لها الى الالتزام بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 بشأن فترة السماح بصيد سمك (الميد) في المياه الاقليمية.

وأكدت أن قراراتها تهدف إلى الحفاظ على مخزونات المياه الإقليمية من سمك (الميد) وتنميتها لاسيما في وقت حظر الصيد الذي يعتبر فترة تكاثر هذا النوع من الأسماك.

وشددت على الالتزام بالضوابط والقوانين مشيرة الى أن كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.