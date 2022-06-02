دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج، مضي الوزارة في إنجاز أعمال صيانة الوحدات الكهربائية ومقطرات انتاج المياه وفق الجدول الزمني الخاص باعمال صيانة تلك الوحدات والمقطرات.



وقال الفريج في تصريح صحافي إن قطاع محطات القوى تمكن حتى الان من صيانة 96 % من اجمالي وحدات توليد الطاقة الكهربائية المطلوب صيانتها والبالغ عددها 76 وحدة كهربائية، كما تمكن القطاع من صيانة 95 % من مقطرات انتاج المياه من اجمالي وحدات الانتاج المطلوب صيانتها والبالغ عددها 59 مقطرة".



واشار الفريج إلى حرص الوزارة على تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء والماء، خصوصا خلال موسم الصيف الذي يشهد عادة طلبا متزايد على الكهرباء والماء والماء، وذلك يأتي تزامنا مع استعدادات قطاعات الوزارة كافة لهذه الفترة.