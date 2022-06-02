اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الى رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لبلجيكا.

وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الطابع الإنساني الحقوقي في المنطقة والاقليم وأهمية توحيد الجهود بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الأوروبي لايجاد حلول شاملة تسهم في معالجة الوضع الإنساني في بؤر التوتر الإقليمي المختلفة.



كما بحث الاجتماع ملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) حيث أجاب الغانم والوفد البرلماني على الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الجانب الأوروبي خلال الاجتماع.



وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي.