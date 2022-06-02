موسم السباحة في البحر بدأ مع الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وهبوب رياح متقلبة الاتجاه وتكوّن رطوبة خفيفة في الجو





قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الطقس في الكويت يمر بفترة آخر السرايات والتي تتسم بنشاط هبوب الرياح الشمالية وتنتهي عادة مع ظهور نجم الثريا في 6 يونيو.

وأوضح المرزوق انه ومع انتهاء فترة أواخر السرايات تبدأ فترة البوارح ومدتها نحو 40 يوما وتشهد دخول الصيف وعددا من الأحداث الفلكية.



وتحدث المرزوق عن موسم السباحة في البحر و«نهاية إغلاق البحر» و«قطة الأبوام» من البر الى البحر.



وفيما يلي التفاصيل:

يبدأ في هذه الأيام موسم السباحة في البحر مع ارتفاع في درجة حرارة الجو وهبوب رياح الكوس الخفيفة التي سوف تبقى مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لوجود نطاقين كبيرين من الضغط المرتفع يتمركز النطاق الأول فوق الهضبة الإيرانية والنطاق الثاني فوق الأراضي التي يشملها وادي النيل في مصر والسودان وتبلغ قوة ضغط كل من هذين المرتفعين تقريبا (1016) مليبار في كل جانب بينما يتمركز نطاق كبير أيضا من الضغط المنخفض على حوض الخليج العربي كله والأراضي الممتدة من السواحل الشرقية للخليج حتى الطرف الغربي من هضبة نجد فيتمركز فوق هذه المنطقة ضغط منخفض تبلغ قوته بين (1000 و1004) مليبار ولذلك تتجه إلى منطقة الخليج العربي رياح بين هادئة إلى خفيفة السرعة لن تزيد سرعتها على (20) كم/ س تسيطر عليها رياح متقلبة الاتجاه تسيطر عليها وبصورة عامة رياح تكون بين رياح شرقية (كوس) إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تؤدي إلى رطوبة خفيفة في الجو.



وسوف يستمر هذا الطقس ذو رياح الكوس على منطقة الخليج العربي حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تعرف هذه الفترة بفترة آخر السرايات والتي تكون نهايتها مع نهاية فترة غيوب نجم الثريا أو فترة الكنة وهي الفترة المعروفة بفترة النشاط في هبوب الرياح الشمالية ولكن مع ظهور نجم الثريا الذي يكون عادة في يوم 6 يونيو من كل عام تنتهي فترة السرايات وتبدأ بعدها مباشرة فترة البوارح والتي تعرف هذه الفترة باسم فترة «البارح العود» والتي مدتها 40 يوما وتنتهي في يوم 16 يوليو وتمتاز فترة «البارح العود» بهبوب رياح شمالية تنشط مع فترة «الضحى العود» أي من بعد الساعة 10:30 - 11:00 صباحا مسببة الغبار العالق الذي يستمر طوال فترة النهار ويترسب في الليل من بعد الساعة 9:00 حتى 10:00 مساء بمعنى أن هذا الغبار يظهر في الفترة التي ترتفع فيها درجات الحرارة.



هذه الفترة هي فترة نهاية السرايات وفترة دخول البوارح والتي كانت تعرف في الماضي أيام السفر في البحر فترة نهاية «غلاق البحر» وفترة «قطة الأبوام» أي إنزال السفن (الأبوام) من البر إلى البحر والاستعداد إلى بداية «الدشة» أي دخول السفن والسفر إلى البصرة في العراق ومن ثم إلى الموانئ الهندية والأفريقية عبر المحيط الهندي.



ومن المعروف عن فترة البوارح التي يبدأ فيها «نوء التويبع أو الدبران» وهو نجم يتبع ويكون وراء نجم الثريا في السماء.



ويبدأ نوء التويبع في يوم 21 يونيو، حيث تقول العرب في سجعها عن نوء التويبع (ما ذكر وادي في التويبع سال) وهي فترة نهاية سقوط الأمطار في المنطقة.



كما في فترة البوارح وتحديدا في يوم 22 يونيو تكون الأحداث الفلكية الآتية:



1- يدخل فصل الصيف.



2- غاية في طول النهار وقصر الليل.



3- دخول برج السرطان.



4- تتعامد الشمس على مدار السرطان.



5- تهب رياح السموم الحارة.