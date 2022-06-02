حكمت المحكمة الإدارية لصالح المحامي حسين العصفور في الدعوى المرفوعة منه ضد وكيل وزارة التعليم العالي بصفته وآخر.



وقال المحامي حسين العصفور: إن المحكمة الادارية قد قضت بإلغاء القرار السلبي بامتناع وكيل وزارة التعليم العالي بصفته عن الموافقة على استكمالي لدراسة الماجستير في إحدى الجامعات المعترف بها بجمهورية مصر العربية، (جامعة عين شمس) وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تقييدي وفتح ملف بالملحق الثقافي والتعليم العالي.



كما جاء في كتاب إدارة التنفيذ الموجه إلى وكيل وزارة التعليم العالي: «وبما أن الحكم آنف الذكر نهائي وواجب النفاذ بتأييده بالاستئناف رقم 2040/2021 لذا يجب العمل على تنفيذ ما جاء بمنطوقه».