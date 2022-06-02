

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم مع رئيسة حزب الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي اراشيا غارسيا بيريز وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لبلجيكا.



وتناول الاجتماع عددا من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية ودور الكتل والأحزاب وممثليها في البرلمان الأوروبي في التصويت على ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) الذي سيتم في مرحلة لاحقة.



وقام الغانم وأعضاء الوفد خلال الاجتماع بالرد على كل الاستفسارات والأسئلة التي آثارها الجانب الأوروبي حول العديد من الملفات سواء الحقوقية كموضوع تمكين المرأة أو الملفات الاقليمية والدولية كالأوضاع في اليمن والعراق وسورية والوضع بالأراضي المحتلة والحرب في أوكرانيا.



وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي.