أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن منح عقد لتصميم بذلات فضائية جديدة لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، إلى شركتي أكسيوم سبيس وكولينز أيروسبيس الأمريكيتين بعد عملية مناقصة استمرت عاما.

وقالت مديرة مركز جونسون للفضاء، فانيسا ويتش، في مؤتمر صحفي في هيوستن، بولاية تكساس الأربعاء: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا. التاريخ سيُصنع بهذه البذلات".

وأصبحت البذلات الفضائية التي يرتديها حاليا رواد الفضاء التابعون لناسا على متن محطة الفضاء الدولية قديمة بشكل متسارع، مع حوادث تراكم المياه في الخوذات أثناء المشي في الفضاء مما تسبب في مزيد من القلق.

وتم التخطيط لتطوير بذلات فضائية جديدة لبعض الوقت ، لكن العملية كانت تعاني من مشاكل وتأخيرات مختلفة.

وقد تكون البذلات الجديدة جاهزة للاختبار الأولي في عام 2025 وهي مخصصة للاستخدام من قبل رواد الفضاء التابعين لناسا في مهمة أرتميس، والتي ستهبط برواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وفي أول مهمة مأهولة لناسا إلى المريخ في نهاية المطاف.