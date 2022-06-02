أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة فريق أبوظبي في الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تنطلق أولى جولاتها غدا في مدينة ماكون الفرنسية، تمثل طموحا جديدا من أجل الفوز بالألقاب في البطولات العالمية بمحطاتها المختلفة.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم /الخميس/ إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها فريق أبوظبي للرياضات البحرية الإماراتية من خلال إنجازاته العالمية السنوية التي تضمن حضورا قويا لإسم الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وأن عطاء الفريق مستمر في إنتاجه للكوادر المبدعة.

ويبدأ الفريقان مشوارهما غدا في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 حيث تبدأ إجراءات الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة لكافة الفرق المشاركة، ومن المقرر أن ينطلق سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة بعد غد السبت والذي سيحدد مراكز الزوارق في انطلاقة السباق الرئيسي للجولة والذي سينطلق يوم الأحد ليكون ختام الجولة الإفتتاحية من البطولة.

وأكد أن فريق أبوظبي يسعى في جولة الافتتاح إلى تحقيق المراكز الأولى بزورقيه الأول بقيادة المخضرم ثاني القمزي، والثاني بقيادة شون تورنتي، من أجل رفع رصيد إنجازات النادي التي بلغت 7 ألقاب بداية من عام 1997.

وكانت مياه نهر ماكون قد استضافت في 2018 منافسات إحدى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي شهدت إحراز راشد القمزي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الثاني في هذه الجولة.