انضم فريق الكيرلنج البريطاني للسيدات الفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد إلى قائمة الشرف لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

وتعتبر قائمة شرف الملكة أعلى المنح الرسمية المرموقة في بريطانيا.

وتوج فريق الكيرلنج البريطاني للسيدات بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين الشتوي في شباط/فبراير الماضي، وضمنت القائدة إيفي مويرهيد، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزًا في 2020، الحصول على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية.

كما حصلت زميلاتها جينيفر دودز وهايلي داف وفيكي رايت وميلي سميث على وسام الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزًا.

ونال المدرب ديفيد مردوخ على نفس الوسام، بجانب جورجينا سيكومبي رئيسة الوفد البريطاني في بكين.

كما حصل جاريث بيل نجم منتخب ويلز على وسام الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزًا نتيجة لإسهاماته في عالم كرة القدم والأعمال الخيرية.

ونال جيمس ميلنر لاعب ليفربول نفس الشرف ، في الوقت الذي حصل فيه نجم كرة القدم المعتزل ريو فرديناند على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية.