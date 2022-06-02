اعلنت النجمة هند صبري عن موعد طرح فيلم "كيرة والجن" في دور العرض السينمائي في مصر ومختلف دول الوطن العربي.

ونشرت هند صبري عبر حسابها الرسمي لموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"،صورة البوستر التشويقي للفيلم وعلقت عليها بقولها: كيرة والجن 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية.

و"كيرة والجن" فيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبرى وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل.