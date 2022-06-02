أحيت فرقة رولينج ستونز ليل مدريد بحماس وشيء من الحنين إلى عازف الطبول الراحل تشارلي واتس في مستهل جولة أوروبية لإحياء الذكرى الستين لتأسيس الفرقة.

واهتز استاد واندا متروبوليتانو بصخب نحو 53 ألفا من المعجبين وهم يرحبون بأعضاء الفرقة الأصليين ميك جاجر (78 عاما) وعازفي الجيتار كيث ريتشاردز (78 عاما) وروني وود الذي أتم 75 عاما أمس الأربعاء لدى اعتلائهم خشبة المسرح.

وانضم إليهم عازف الطبول ستيف جوردان في الجولة. وتوفي واتس الذي انضم للفرقة عام 1963 العام الماضي عن 80 عاما.

وبعد افتتاح العرض بأغنية (ستريت فايتينج مان) "رجل قتال الشوارع"، صاح جاجر بالإسبانية "مرحبا مدريد" ليقابله هتاف أعلى وانطلق في أداء حركاته الراقصة المميزة.

وقبل الأغنية الأولى مباشرة، عرضت مقاطع فيديو لواتس على شاشات كبيرة على المسرح وكرم أعضاء الفرقة صديقهم الراحل بكلمات مؤثرة.

وقال جاجر باللغة الإسبانية للجمهور المنفعل "هذه أول جولة أوروبية لنا بدون تشارلي، نفتقده كثيرا".

وقدمت رولينج ستونز 17 أغنية ثم غادرت المسرح لتعود من جديد استجابة لتصفيق حاد من جمهور مدريد.

وأدت الفرقة أغنية (جيمي شيلتر) "أعطني ملجأ" مع عرض علم أوكرانيا ولقطات لمدن أوكرانية مدمرة على الشاشات تعبيرا عن رفض الحرب.

وقال خافيير روميرو بعدما حضر العرض الذي استمر ساعتين "بدا وكأنهم عادوا أصغر بثلاثين عاما".

تشمل جولة الفرقة البريطانية 14 عرضا في ملاعب وساحات في عشر دول منها وطنهم.

وقال بول البالغ من العمر 60 عاما، والذي جاء خصيصا من بريطانيا لحضور الحفل "في (جولتهم) الخمسين في عام 2012، قلنا أنها قد تكون آخر مرة نراهم فيها ولكننا رأيناهم في جميع أنحاء أوروبا عدة مرات منذ ذلك الحين".