بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، احتفلت إيطاليا مجددا بذكرى تأسيس الجمهورية بعرض عسكري في العاصمة.

ووضع الرئيس سيرجيو ماتاريلا إكليلا من الزهور، صباح اليوم الخميس، على نصب مذبح الوطن في بياتسا فينيتسيا بروما بينما حلقت الطائرات في الجو ونشرت ألوان العلم الإيطالي الثلاثة: الأخضر والأبيض والأحمر.

وفي هذه العطلة الوطنية يتم إحياء ذكرى استفتاء 1946 وفيه صوت الشعب الإيطالي على تأسيس الجمهورية.

ويسير العرض العسكري على طول طريق فيا دي فوري إمبريالي الذي أقيم في الأصل في عهد بينيتو موسوليني ويؤدي من الكولوسيوم مرورا بميدان المنتدى الروماني إلى بياتسا فينيتسيا .

وفي عرض العام الجاري، شارك للمرة الأولى رجال ونساء من قطاع الصحة اعترافا بكفاحهم ضد الجائحة.