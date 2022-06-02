طور باحثون رقعة شفافة قابلة للارتداء تعمل على رفع درجة حرارة الجسم وذلك من أجل علاج الورم تحت الجلد.

وتتميز تلك الرقعة الناعمة والقابلة للتركيب تحت الجلد بخصائص بصرية وكهربية غير عادية تعتمد على شبكة ألياف نانوية فضية أحادية الاتجاه مع تشغيل منخفض الجهد وتسخين منتظم حتى في ظل التشوه الميكانيكي.

وورد هذا البحث في مقال أخير بمجلة (المواد الوظيفية المتقدمة).

وتتيح هذه الرقعة، التي صممها باحثون من جامعة لانتشو، موصلية كهربية عالية وشفافية بصرية فائقة في نفس الوقت، وهو ما يسمح بالفحص الآني لعلاج الورم تحت الجلد واستجابة الجلد خلال العلاج.

وأظهرت نتائج تجربة رفع درجة حرارة الجسم في الفئران أن تلك الرقعة يمكنها أن تثبط بشكل كبير نمو الأورام تحت الجلد.

ويوفر البحث برنامج علاج طبيعي آمن وغير جراحي وخفيف لعلاج أمراض المفاصل والأورام تحت الجلد.