ذكر مسؤولون محليون أن حرائق تندلع في ولاية شرق أفغانستان، منذ عدة أيام، مما أدى إلى تدمير آلاف الأشجار في منطقة تشتهر بجمالها الطبيعي.

وتندلع الحرائق في مقاطعتي "نورجرام" و"وواما" في ولاية "نوريستان".

وكان شيوخ محليون قد حذروا من أنه إذا لم يتم احتواء الحرائق قريبا، ستنتشر قريبا عبر مئات الهيكتارات من الغابات.

ويزعم اثنان من شيوخ القبائل وسكان محليون أن الحرائق اندلعت بعد نزاع بين قبيلتين حول جوز الصنوبر وهو منتج ذو قيمة يزرع في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين وهم يكافحون من أجل إخماد الحرائق.