أعلنت هيئة النقد في سنغافورة ورابطة البنوك في بيان عن إجراءات إضافية لحماية العملاء من عمليات الاحتيال المصرفية الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان تلقته عبر البريد الإلكتروني أن الإجراءات سوف تنفذ بشكل تدريجي وسوف تصبح سارية المفعول بشكل كامل بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشمل الإجراءات عمليات تأكيد إضافية من جانب العملاء لإجراء تغييرات مهمة على حسابات العملاء وغيرها من المعاملات عالية الخطورة التي يتم تحديدها عبر مراقبة الاحتيال.

كما تم تحديد الحد الأقصى للمعاملات المالية الافتراضية من أجل التحويلات المالية الإلكترونية بخمسة آلاف دولار سنغافورية .

وتشمل الاجراءات توفير خدمة طوارئ ذاتية لـ"إيقاف الحساب" من جانب العملاء لإيقاف حساباتهم سريعا في حال اشتبهوا في أنه تم اختراق حساباتهم.

باالإضافة إلى تسهيل تجميد سريع للحساب وعمليات استعادة الأموال.