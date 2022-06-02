سجلت إندونيسيا وصول 111 ألف سائح من البوابات الرئيسية للبلاد في نيسان/أبريل، وهو أعلى عدد تسجله في أي شهر منذ بداية وباء كورونا في أوائل عام .2020

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس مكتب الإحصاء مارجو يوونو القول في إفادة اليوم الخميس إن الطفرة في عدد الزائرين جاءت وسط تخفيف القيود وسياسة التأشيرات المجانية للزوار من 43 دولة.

وزادت أعداد السائحين القادمين على متن رحلات جوية من الخارج بنسبة 9ر572% في نيسان/أبريل على أساس سنوي إلى 290 ألف سائح.

كما ارتفعت أعداد السائحين المحليين بنسبة 9ر34% على أساس سنوي إلى 76ر3 مليون سائح.

وبلغ عدد السائحين الوافدين من الخارج إلى إندونيسيا في الفترة من كانون الثاني/إلى نيسان/أبريل هذا العام 185 ألفا و440 سائحا .