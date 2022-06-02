قالت شركة توشيبا اليابانية للالكترونيات اليوم الخميس إنها تلقت ثمانية عروض أولية للخصخصة، بالاضافة إلى عرضين أوليين للتحالف مع شركاء محتملين.

ويشار إلى أن العروض ليست ملزمة قانونيا.

وقالت توشيبا إنه بعد تقييم العروض ، سوف تختار الشركاء المحتملين للانضمام للعملية النهائية، في الوقت المناسب بعد الاجتماع العام السنوي الـ183 لحاملي الاسهم المقرر في 28 حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد تموز/يوليو 2022، سوف تقدم للشركاء المحتملين المختارين فرصة لاتخاذ الحيطة الواجبة ، كما سوف تطلب منهم تقديم عروض ملزمة قانونيا تأخد في الاعتبار المناقشات حول إجراءات تعزيز قيمة الشركة والتأكد من تطبيق كل معاملة والمضى في إجراء مباحثات متعمقة.

وقالت توشيبا إنها تتوقع أن يبلغ الدخل التشغيلي لها 600 مليار ين (6ر4 مليار دولار) وصافي المبيعات 5 تريليون ين للعام المالي .2030

وكانت الشركة قد سجلت 159 مليار ين وصافي مبيعات بقيمة 34ر3 مليار ين خلال العام المالي .2021