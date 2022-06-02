أعلنت إدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة أنه تم تغيير تسمية أحد برامج التدريب السنوية للصحفيين من "برنامج تدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين" إلى "برنامج شيرين أبو عاقلة لتدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك - "إن إعادة تسمية البرنامج جاء تكريما للسيدة شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية التي قُتلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 مايو من هذا العام".

ونوه دوجاريك بمسيرة أبو عاقلة الصحفية المتميزة على مدى ربع قرن، واصفا إياها بأنها كانت "رائدة" بالنسبة للنساء العربيات و"قدوة" للصحفيين في الشرق الأوسط، وحول العالم.. ونقل عن الزملاء في إدارة التواصل العالمي قولهم إنه "يجب الاعتزاز بإرثها وشجاعتها".