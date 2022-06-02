حذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الصومال من توقعات مدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف، وسط تصاعد مخاطر المجاعة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى القول :"الوضع مروع وكئيب للغاية: سوف يتأثر 1ر7 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام".

وأوضح أن "حوالي 4ر1 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد هذا العام".

وكان تقرير صدر مؤخرا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أشار إلى تأثر حوالي 1ر6 مليون صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف حتى أيار/مايو.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى منتصف أيار/مايو من هذا العام، تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال، وكانت هناك عواصف محلية وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق.

لكن كمية الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من ظروف الجفاف الحالية.